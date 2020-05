No primeiro dia fora do estado de emergência, o país regista a menor taxa de crescimento dos contágios desde que o surto começou, de 0,4%. O número de mortes, 20, é também dos mais baixos.

O número de doentes internados mantém-se praticamente inalterado, com um aumento de apenas um, para 856. Destes 144 estão internados em unidades de cuidados intensivos, menos seis do que na véspera.



Na conferência de imprensa de hoje a ministra da Saúde referiu que a taxa de ocupação das cerca de 400 camas em cuidados intensos é de 49%. "Neste momento, em que temos registado uma redução do número de doentes em unidades de cuidados intensivos, temos metade da capacidade que não está a ser utilizada".

O número de novos casos de contágio de covid-19 atingiu este domingo o mais baixo desde que o surto se iniciou. No primeiro dia após o fim do estado de emergência, a Direção-Geral de Saúde disse que foram identificados mais 92 casos, o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,4%. Desde modo, o número total de casos já identificados eleva-se para 25.282.Ao nível das mortes, os números também são positivos. Embora não seja um valor inédito, as 20 mortes registadas representam o valor mais baixo desde 23 de março e a subia percentual, de 2%, a quarta mais baixa desde que o surto começou. O número total de mortes por covid-19 é agora de 1.043 e a taxa de letalidade subiu para 4,12%.