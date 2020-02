Tal como já aconteceu no ano passado, as contas em bancos como o N26 ou o Openbank terão de ser declaradas no IRS.

Estes requisitos "mantêm atualidade", confirma agora a Autoridade Tributária. Assim, as contas em instituições como o N26, o Openbank ou o Bunq terão de ser declaradas no IRS relativo a 2019. Isto porque são consideradas pelo Banco de Portugal como instituições de crédito da União Europeia e atribuem aos clientes um IBAN estrangeiro.



Já empresas como a Revolut e a Monese têm licença bancária noutros países, mas, em Portugal, atuam apenas como "instituição de moeda eletrónica" (isto é, apenas prestam serviços de depósitos e pagamentos, e não de crédito), de acordo com a designação atribuída pelo Banco de Portugal. Assim, as contas nestas instituições não têm de ser declaradas.



A declaração destas contas não terá impacto no cálculo do imposto a pagar ou a receber, mas o ato é obrigatório. As contas têm de ser declaradas no Anexo J da Declaração Modelo 3 do IRS, tal como já aconteceu no ano passado.

