A EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa vai pagar 160 mil euros, mais IVA, na aquisição de serviços para "tratamento de processos de contraordenações rodoviárias" nos próximos três anos.



O contrato celebrado com os CTT no dia 21 de agosto após concurso público refere que o serviço visa o "tratamento de, no máximo, um milhão de processos de contraordenações rodoviárias resultantes do incumprimento de normas legais ou regulamentares por parte dos utentes".



O documento publicado esta semana no portal Base estabelece que o contrato estará em vigor "no prazo máximo de 36 meses ou quando o valor dos serviços prestados atingir o montante máximo de 160 mil euros".



De acordo com o relatório e contas de 2018, o número de autos notificados foi de 278.516, o que representa uma descida de 29.313 em relação a 2017. Em 2016, a EMEL procedeu apenas à notificação de 64.359 autos. Ou seja, em três anos, o prazo de execução do contrato agora assinado, esta empresa municipal elaborou 650.704 autos de notificação. Isto quer dizer que a EMEL admite aumentar o número de autos de notificações em 53,7%.





No relatório de atividades, os responsáveis da empresa admitem que "ao longo dos anos a EMEL tem se debatido com problemas diversos no âmbito dos procedimentos de notificação". "Mas com a introdução de um software integrado das operações de gestão de estacionamento em 2016, 2017, criaram-se condições para um total eficácia no processo contraordenacional", lê-se ainda no documento.