Contribuintes podem consignar 0,5% do IRS a associações juvenis a partir de 2023

Os contribuintes portugueses vão poder consignar 0,5% do IRS a associações juvenis, de caráter juvenil ou de estudantes, revela a secretaria de estado da juventude e do desporto em comunicado.



Para que as associações beneficiem têm de fazer prova do respetivo "reconhecimento como associação juvenil, de caráter juvenil ou de estudantes e requerer a inscrição como entidade elegível para tais efeitos", revela o documento.





A medida entra em vigor a partir de dia 1 de janeiro de 2023."A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) publicitará na página das declarações eletrónicas, até ao primeiro dia do prazo de entrega das declarações de rendimentos, a lista de todas as entidades que se encontram em condições de beneficiar da consignação fiscal", pode ainda ler-se.