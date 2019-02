Jeremy Corbyn vai comunicar aos deputados do Partido Trabalhista que o maior partido da oposição ao governo conservador de Theresa May vai apoiar a realização de um segundo referendo à permanência do Reino Unido na União Europeia de forma a evitar que o Brexit ocorra de forma desordenada.





Se não conseguir, o secretário-geral trabalhista vai apoiar uma proposta que vise colocar de parte um cenário de Brexit sem acordo e que inclui avançar com uma proposta no sentido da realização de um segundo referendo. Qualquer destas possibilidades foi até aqui rejeitada por Theresa May.



Esta tomada de posição de Corbyn surge no início de (nova) semana aparentemente decisiva para o processo relacionado com a saída britânica da União. Esta terça-feira termina o prazo dado pela própria primeira-ministra para levar a votação na Câmara dos Comuns um acordo de saída revisto. Como não é previsível que May tenha condições para propor uma solução alternativa, no dia seguinte, 27 de fevereiro, o parlamento britânico debate e vota os próximos passos a dar no Brexit.



Ora, é no âmbito deste debate de quarta-feira que os partidos podem apresentar novas emendas à moção em debate e que Corbyn vai propor "uma emenda a favor de um referendo popular para prevenir o danoso Brexit 'torie'", segundo consta de uma parte da comunicação, citada pela Reuters, que o líder do Labour vai fazer aos restantes deputados do partido.



O Labour vai ainda apoiar a emenda submetida pela trabalhista Yvette Cooper destinada a atribuir ao parlamento os poderes necessários a obrigar Theresa May a adiar o Brexit previsto na lei britânica para as 23:00 do próximo dia 29 de março.



(Notícia em atualização)

De acordo com o The Guardian, a estratégia do líder do Labour subdivide-se em duas vias e a realização de nova consulta popular continua a não ser a opção preferida. Corbyn vai insistir no sentido de que a primeira-ministra May aceite a vontade dos trabalhistas que passa pelo estabelecimento de uma união aduaneira permanente e abrangente com a UE.