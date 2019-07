Corbyn defende novo referendo ao Brexit

O líder da oposição britânica, o Trabalhista Jeremy Corbyn, desafiou o próximo primeiro-ministro a fazer um segundo referendo ao Brexit e anunciou que, nesse caso, o Labour fará campanha pela permanência do Reino Unido na União Europeia.





Numa carta enviada aos membros trabalhistas citada pela Reuters, Corbyn assegurou que a campanha servirá para impedir que o novo líder do Partido Conservador – e consequentemente substituto de Theresa May como líder de Governo – tire a Grã-Bretanha da UE sem acordo com ou com um plano que apelidou como "Brexit conservador prejudicial". O líder da oposição defende ser essencial proteger "a economia e o emprego".



O vencedor da eleição interna no partido Conservador será conhecido a 23 de julho, após o voto dos 160 mil militantes, e a nomeação para primeiro-ministro deverá acontecer no dia seguinte, após a demissão de Theresa May.



Uma sondagem feita pelo portal Conservative Home publicada na sexta-feira feita entre cerca de 1.500 leitores dava a Boris Johnson uma larga vantagem, com 67% das preferências de voto, contra 29% de Jeremy Hunt.

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson é favorecido pelos conservadores eurocéticos por ter sido um dos principais críticos de Theresa May e do seu plano para o Brexit desde a demissão do cargo, no ano passado.



Já o atualmente chefe da diplomacia britânica, Jeremy Hunt, fez campanha contra a saída da UE, mas atualmente defende a aplicação do Brexit e tem invocado a sua competência em várias áreas para argumentar ter melhor capacidade de negociar alterações ao acordo de saída que foi chumbado pelo parlamento.

Theresa May renunciou à liderança do partido Conservador a 7 de junho devido às dificuldades em fazer aprovar o acordo de saída que concluiu com Bruxelas em novembro.