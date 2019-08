Corbyn promete censura a Boris Johnson para travar Brexit sem acordo

O líder dos trabalhistas e da oposição ao governo conservador de Boris Johnson, Jeremy Corbyn, garantiu esta segunda-feira que apresentará uma moção de censura ao governo britânico para evitar um Brexit sem acordo.





Corbyn prometeu que, no regresso aos trabalhos parlamentares, a partir de 3 de setembro, apresentará "atempadamente" uma censura ao executivo de Johnson para prevenir que o Reino Unido abandone a União Europeia sem enquadramento jurídico acordado entre as partes.





A declaração de Corbyn foi feita no mesmo dia em que, segundo o The Guardian, diplomatas europeus revelaram que o "cenário central" considerado por Londres passa precisamente por consumar um Brexit desordenado.





É pelo menos essa a interpretação feita na sequência da reunião mantida por David Frost, novo novo responsável britânico pela condução do processo do Brexit junto de Bruxelas, com diversos altos responsáveis comunitários. Frost seguiu para a capital belga com a missão de confirmar a ideia de que o ultimato feito por Johnson não é "bluff".





O recém-apontado primeiro-ministro britânico garantiu que não aceitará negociar um acordo de saída com os líderes europeus enquanto estes não abdicarem de um mecanismo de salvaguarda (backstop) para evitar o regresso a controlos rígidos na fronteira irlandesa.





No domingo, o ministro com a pasta do Brexit, Stephen Barclay, divulgou uma carta aberta, dirigida a Michel Barnier, em que avisa o chefe da negociação pelo lado europeu de que se Bruxelas não renunciar ao backstop, haverá saída sem acordo.