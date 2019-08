Corbyn propõe moção de censura a Johnson para evitar Brexit sem acordo  

"Uma vez aprovada a moção de censura, eu, como líder da oposição, pedirei o apoio do parlamento para um governo provisório com o objetivo de convocar eleições e conseguir a necessária extensão do artigo 50.º" do Tratado da UE.

"Nessas eleições, o Partido Trabalhista compromete-se a uma consulta pública sobre os termos da saída da UE, incluindo a opção de permanecer" na União, acrescenta.

Na carta, Corbyn sustenta que o Governo de Johnson não tem mandato para um ‘Brexit’ sem acordo e que o referendo de 2016 não dá a nenhum governante mandato para uma saída sem acordo.

I've written to the leaders of other political parties and senior backbenchers from across Parliament to lay out my plan to stop a disastrous No Deal Brexit and let the people decide the future of our country. pic.twitter.com/Jz1MjXCrqk