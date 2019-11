Corbyn quer nacionalizar rede de fibra ótica para garantir banda larga gratuita

O secretário-geral trabalhista promete acesso livre e gratuito à rede de fibra ótica britânica se vencer as eleições antecipadas de 12 de dezembro. Para isso propõe nacionalizar a empresa da BT que gere a fibra ótica. Boris Johnson, que também prometeu garantir acesso gratuito à banda larga, considera proposta do Labour como "fantasiosa".

Está a aquecer a campanha já em curso para as eleições gerais britânicas antecipadas para o próximo dia 12 de dezembro. Jeremy Corbyn prometeu que, se vencer as eleições, vai assegurar acesso gratuito à banda larga para todas as famílias, até 2030.

O secretário-geral do Labour e líder da oposição pretende nacionalizar a Openreach, braço da empresa de telecomunicações BT que detém e gere a rede digital de fibra ótica britânica, e assim garantir acesso livre à banda larga de fibra ótica operada por esta empresa cotada. A BT, que é a maior operadora britânica de telefones móveis e banda larga, desvaloriza 0,06% na praça londrina.



Além da Openreach, o plano trabalhista inclui ainda a nacionalização das filiais BT Technology, da BT Enterprise e da BT Consumer. A BT foi privatizada em 1984 pelo então governo conservador de Margaret Tatcher.



O ministro sombra dos trabalhistas para as Finanças, John McDonnell, explicou que tal medida exigirá uma modernização abrangente da infraestrutura de internet do Reino Unido, a qual seria financiada pelo aumento de impostos sobre gigantes tecnológicas tais como a dona do Google (Alphabet), o Facebook e a Amazon. O fundo de Transformação Verde seria também canalizado para custear a modernização da rede.



Já a nacionalização da BT seria suportada pela emissão de dívida pública, cujas obrigações seriam trocadas por ações da cotada. A operação teria um custo de 20 mil milhões de libras (cerca de 23,36 mil milhões de euros).





Segundo o excerto de um discurso que Corbyn fará esta sexta-feira, e que foi libertado para a imprensa pelos trabalhistas, o líder do Labour irá defender que "é tempo de tornar a rede de banda larga de fibra ótica livre para toda a gente, em todas as casas e todos os cantos do país".



Jeremy Corbyn dirá ainda que ao "criar uma rede britânica de banda larga enquanto serviço público" será possível "liderar o mundo ao usar investimento público para transformar" o Reino Unido.