Coreia do Norte aceita encerrar unidade de testes de mísseis

O novo encontro entre os líderes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul voltou a deixar boas indicações quanto a um futuro pacífico na península coreana. Em conferência de imprensa conjunta realizada esta quarta-feira, 19 de Setembro, em Pyongyang, capital norte-coreana.





Kim Jong-un, líder do regime ditatorial da Coreia do Norte, e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, anunciaram a inauguração de uma "era sem guerra" na península coreana e acordaram "uma forma de alcançar a desnuclearização" da região, afirmou o líder de Seul em declarações citadas pela BBC. Já Kim Jong-un considera tratar-se de um "salto em frente" rumo à paz na península.