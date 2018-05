Coreia do Norte destrói base de testes nucleares

A Coreia do Norte destruiu esta quinta-feira, 24 de Maio, os túneis que eram usados para os seus testes nucleares na base de Punggye-ri, avança a imprensa internacional.

De acordo com a Reuters, foi chamado ao local um pequeno grupo de jornalistas seleccionados pelo regime de Pyongyang para testemunhar a demolição, que a Coreia do Norte diz ser a prova do seu compromisso com o fim dos testes nucleares.

A disponibilidade de Pyongyang para desmantelar o local dos testes está a ser vista como uma grande concessão do regime liderado por Kim Jong-un, depois de várias semanas de alívio da tensão com os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

No entanto, os progressos nas relações foram postos em causa recentemente, depois de a Coreia do Norte ter levantado dúvidas sobre a realização da cimeira entre o seu líder Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevista para 12 de Junho, em Singapura.

Isto porque Pyongyang não aceita a exigência dos Estados Unidos de que o país abdique – unilateralmente – do seu arsenal nuclear e mísseis balísticos.

Em resposta à ameaça de cancelamento da cimeira, Trump gantiu, na semana passada, que a segurança de Kim estaria assegurada em qualquer acordo e que o seu país não vai ter o mesmo destino da Líbia, de Muammar Kadafi, que entregou o seu arsenal de armas químicas e nucleares em 2003 e foi derrubado em 2011.