Esta quarta-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS) vai decidir se declara o vírus uma emergência de saúde pública internacional, uma designação usada para epidemias complexas que podem passar as fronteiras.De acordo com um ponto de situação oficial da OMS divulgado esta terça-feira, 21 de janeiro, a maioria dos casos continua a verificar-se na China onde havia quase 300 pessoas afetadas - os números mais recentes apontam para mais de 400 casos. Seguia-se a Tailândia (2), o Japão (1) e a Coreia do Sul (1), cujos casos tiveram origem na cidade chinesa de Wuhan. Também já foram identificados casos em Taiwan e Macau.Ontem as autoridades de saúde norte-americanas confirmaram que foi identificado o primeiro caso provocado por este novo vírus nos Estados Unidos Em Portugal, até ao momento, não foi identificado nenhum caso. Em declarações aos jornalistas ontem, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que a situação está a ser acompanhada com "com grande atenção". "Estamos a instalar algumas respostas específicas, mas a Direção-Geral de Saúde irá dando mais pormenores", adiantou a ministra.O primeiro caso de pneumonia com causa não identificada tinha sido reportado a 31 de dezembro. Mais tarde, a 11 e 12 de janeiro a OMS recebeu informação de que a transmissão terá acontecido num mercado de peixe em Wuhan.O novo tipo de coronavírus foi isolado e a sua sequência genética foi partilhada, estando a ser estudado na sede da OMS em Geneva, mas ainda permanecem dúvidas. Suspeita-se que este vírus seja transmissível entre seres humanos. Os sintomas incluem febre, tosse e aperto no peito, além de dificuldade em respirar.