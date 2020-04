Coronavírus: Hospital São João suspende consultas externas e cirurgias não urgentes

O Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, vai suspender a partir de hoje e até 31 de março todas as consultas externas, cirurgias, sessões de hospital de dia e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, anunciou hoje.

"Apenas deve ser realizada atividade programada em casos clinicamente relevantes, cuja suspensão coloque em risco de vida o utente ou existir risco de prejuízo grave por ausência de intervenção", referiu, numa nota enviada às redações.





Sempre que for clinicamente adequado devem ser privilegiadas as consultas não presenciais, adiantou.



Este novo conjunto de medidas de prevenção tem como objetivo garantir a segurança dos utentes, acompanhantes e profissionais de saúde, garantiu.



Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.



A região Norte continua a ser a que regista o maior número de casos confirmados (44), seguida da Grande Lisboa (23) e das regiões Centro e do Algarve, ambas com cinco casos confirmados da doença.



O boletim divulgado hoje assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira.



No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 637 casos suspeitos.



O Conselho Nacional de Saúde Pública recomendou na quarta-feira que só devem ser encerradas escolas públicas ou privadas por determinação das autoridades de saúde.



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, considerou que esta recomendação "faz sentido" e que o encerramento de escolas será feito de forma casuística "analisando o risco, caso a caso, situação a situação".



Várias universidades e outras escolas já decidiram suspender as atividades letivas.



As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.