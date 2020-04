Coronavírus: Não ficou descansado, mas Jerónimo vai apoiar medidas de Costa

Jerónimo de Sousa não saiu descansado da reunião com António Costa. Pediu um reforço do Serviço Nacional de Saúde e recusou medidas que ponham em causa os direitos dos trabalhadores. Mas no final comprometeu-se a apoiar as medidas do Governo.