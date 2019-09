Corretora do BNP Paribas ganha processo sobre desigualdade salarial

Um juiz em Londres decidiu a favor de uma responsável de corretagem do banco, a qual se queixou de discriminação salarial face aos colegas do sexo masculino.

O tribunal em Londres considerou que a trabalhadora do BNP Paribas, Stacey Macken, foi vítima de discriminação sexual. Macken acredita que o resultado do julgamento "prova que a discriminação na remuneração é uma realidade no setor da banca". Esta funcionária alegou que auferia de um salário abaixo daquele entregue aos colegas do sexo masculino que desempenhavam funções semelhantes às suas e que lhe foram atribuídos sistematicamente prémios inferiores.