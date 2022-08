Corrupção na Justiça e turbulência no Banco de Fomento no novo episódio de "O Advogado do Diabo"

Publicamos esta sexta-feira o sétimo episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", o novo videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica e as suas ligações jurídicas.Neste episódio os tema fortes são um inquérito europeu que revela que um quarto dos magistrados judiciais portuguesas acreditam que existe corrupção na Justiça e mais uma saída de uma responsável do Banco de Fomento.Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique irão conversar sobre a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.