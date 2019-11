Corte nas novas pensões antecipadas sobe para 15,2% em 2020

O fator de sustentabilidade vai implicar um corte de 15,2% nas novas pensões antecipadas a atribuir no próximo ano, com exceção de quem se enquadra em regimes especiais. O valor foi calculado com base nos dados publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.





A lei determina que o fator de sustentabilidade deve traduzir a evolução entre a esperança média de vida aos 65 anos no ano 2000, que era de 16,63 anos, e o mesmo indicador no ano anterior à aplicação dos cortes (2019), que é de 19,61, segundo acaba de revelar o INE. É com base nestes dados que é feito o cálculo.



Este fator começou por implicar cortes de 3%, com um configuração diferente. No ano passado foi de 14,67%. Sobe em 2020 para 15,2%.