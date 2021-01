Costa acena que sim: apoios às empresas fechadas pelo confinamento pode ser prolongado

O apoio extraordinário ativado pelo Governo para as empresas que estão obrigadas a fechar por causa da pandemia, durante o atual confinamento, pode ser prolongado em fevereiro, caso o impedimento a estas atividades económicas se mantenha. A confirmação foi dada pelo primeiro-ministro, António Costa, esta terça-feira, durante o debate com os deputados, na Assembleia da República.A deputada bloquista, Catarina Martins, queria saber como é que os empresários das atividades encerradas por força legal, durante este confinamento, se vão sustentar nos próximos meses, caso as suas empresas tenham de se manter fechadas. Catarina Martins criticava o Executivo por ter criado um apoio referente apenas a um mês, janeiro, quando há a perspetiva de o confinamento poder durar para além disso."O Governo anunciou um apoio extraordinário mas que só dura um mês e que só se pode candidatar em fevereiro, para receber provavelmente em março", explicou a deputada. "Como é que estas pessoas vão sobreviver no mês de janeiro e fevereiro? E no resto do ano?"

"O que fizemos agora foi repor em vigor uma medida do primeiro confinamento porque se trata de atividade cuja paralisação é imposta pela lei, automático, ao contrário das outras situações em que a quebra resulta não da lei mas da dinâmica em geral da pandemia", começou por explicar António Costa.



Mas depois Catarina Martins insistiu: e se o confinamento se prolongar por fevereiro? Este apoio extraordinário prolonga-se para além de um mês? Costa não tinha a palavra, mas acenou que sim com a cabeça, levando a deputada a registar o compromisso assim assumido pelo primeiro-ministro.



Seja como for, criticou a bloquista, estas pessoas vão continuar em dificuldades durante os meses de janeiro e fevereiro, enquanto estiverem à espera de receber o apoio, e na incerteza sobre se ele se prolonga ou não.