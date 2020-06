Orçamento do Estado Suplementar.

"A vida é feita de ciclos e quero aqui expressar publicamente que compreendo e respeito que o Dr. Mário Centeno queira abrir um novo ciclo na sua vida. Pela segunda vez, em 46 anos da nossa democracia, um ministro das Finanças cumpriu integralmente uma legislatura de quatro anos", sublinhou Costa, na conferência de imprensa que sucedeu à reunião do conselho de ministros.