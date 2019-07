Costa apreensivo com impacto da permeabilidade do PPE no futuro da Europa

O primeiro-ministro, António Costa, mostrou-se preocupado com a permeabilidade do Partido Popular Europeu "ao canto de sereia" de Matteo Salvini e do grupo de Visegrado, assumindo esperar que o compromisso hoje alcançado reforce Angela Merkel.

Em conferência de imprensa, após a conclusão do Conselho Europeu, António Costa reconheceu que a dificuldade sentida pelos líderes do 28 para fechar a negociação sobre o 'pacote' das nomeações para os altos cargos da União Europeia "seguramente não é bom sinal", e revelou a sua apreensão com os efeitos do "canto de sereia" de Salvini, ministro do Interior de Itália, e do grupo constituído por Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia.