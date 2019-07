Costa atribuiu crescimento da economia ao aumento de 23% no investimento empresarial

O primeiro-ministro, António Costa, atribuiu hoje o crescimento da economia ao investimento empresarial, sublinhando que "cresceu 23,5%" ao longo da legislatura, e desafiou as empresas portuguesas a apostarem na inovação.

"O que tem sustentado o crescimento [da economia] não tem sido o investimento público, o endividamento da economia, das famílias ou do Estado, porque quer as empresas quer o Estado quer as famílias têm vindo a reduzir sustentadamente o seu nível de endividamento. Aquilo que tem sustentado fortemente o crescimento da nossa economia é o investimento empresarial e o aumento das exportações", afirmou o primeiro-ministro.