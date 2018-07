Costa diz a Nyusi que "os amigos são para as ocasiões"

António Silva/Lusa

"Como costumamos dizer, os amigos são para as ocasiões e foi nesta época de dificuldade que demonstrámos, se alguém tinha dúvidas, de que éramos reciprocamente bons amigos", afirmou António Costa, no seu discurso no banquete oficial oferecido pelo chefe de Estado moçambicano, no Palácio da Ponta Vermelha, em Maputo.

No final do primeiro de dois dias de uma visita a Moçambique, durante o qual se realizou a III Cimeira Luso-moçambicana, António Costa salientou que quando, sob assistência financeira externa, "os portugueses precisaram de uma terra onde encontrar trabalho ou um local onde pudessem investir encontraram Moçambique". "E quando Moçambique encontrou dificuldades também as empresas portuguesas não saíram, resistiram e puderam continuar", salientou.

O primeiro-ministro defendeu ainda que Portugal e Moçambique têm de apostar na "cooperação triangular" com outros países amigos. "Designadamente com as oportunidades que o fundo do Fórum Macau apresenta para o conjunto de países de língua oficial portuguesa e a nova atenção que União Europeia quer dar ao continente africano", apontou.

Por outro lado, o primeiro-ministro defendeu ser essencial dinamizar a CPLP, pela variedade dos seus membros, que se inserem noutros fóruns económicos regionais. "Seguramente é uma vantagem que na cimeira que, dentro de 15 dias teremos oportunidade de realizar em Cabo Verde, não deixaremos de aproveitar", assegurou.

Por seu lado, Filipe Nyusi procurou tranquilizar os potenciais investidores portugueses, que possam ter ficado assustados com as dívidas ocultas com garantia estatal descobertas em 2006, garantindo que o país tem levado a cabo reformar que "introduzem transparência na coisa pública".

"Regozijamo-nos por a nossa economia estar paulatinamente a dar sinais fortes de saída da situação de sufoco em que se encontrava. Neste nosso esforço de reestruturação da nossa economia continuamos a contar com os nossos parceiros, em particular Portugal", apelou.

Na sexta-feira, último dia da visita oficial de António Costa a Moçambique, será a vez de o primeiro-ministro português retribuir o jantar oficial, no histórico Hotel Polana.