Costa diz que Estados Unidos têm dado um contributo negativo à paz mundial

"O mundo cada vez mais precisa de uma Europa forte, que seja uma voz alternativa e que seja um factor de estabilidade, de paz, progresso e solidariedade neste mundo onde se vão multiplicando os factores de crise e de tensão e onde os EUA não têm dado um bom contributo, para não dizer um contributo negativo", disse o primeiro-ministro português à saída da reunião do Partido Socialista Europeu, em Sófia (Bulgária).

António Costa reagia assim à mensagem escrita pelo Presidente do Conselho Europeu na rede social Twitter.

"Hoje, estamos a assistir a um novo fenómeno: a assertividade caprichosa da administração norte-americana. Quando observamos as últimas decisões do Presidente [Donald Trump], podemos questionar-nos: com amigos destes, quem precisa de inimigos?", escreveu hoje Donald Tusk.

O primeiro-ministro vai participar esta noite num jantar informal, organizado pelo primeiro-ministro da Bulgária, Boyko Borissov, que ocupa a presidência semestral da União Europeia, no qual os 28 irão discutir temas como o acordo nuclear do Irão, as taxas alfandegárias norte-americanas às importações de aço e de alumínio, das quais a UE está provisoriamente isenta, ou os recentes acontecimentos na Faixa de Gaza.

"Espero que possamos sair com uma posição forte, clara e inequívoca da parte da UE que ajude a consolidar as condições que estavam a ser desenvolvidas para criar melhores condições para a paz no mundo", rematou.

António Costa está em Sófia para participar na Cimeira União Europeia-Balcãs, a primeira do género dos últimos 15 anos.