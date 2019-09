Costa e André Silva convergem no clima mas discordam sobre agricultura intensiva

Num debate com cerca de 30 minutos, na SIC, António Costa e André Silva falaram várias vezes sobre os pontos de convergência entre as duas forças políticas ao longo da última legislatura, mas nada foi dito (nem perguntado) sobre eventuais entendimentos nos próximos quatro anos.

A agricultura foi a área que motivou a discussão mais cerrada, depois de o deputado do PAN ter acusado o Governo socialista de seguir uma linha "depredadora" em termos ambientais com a exploração intensiva do olival no Alentejo - uma perspetiva que o primeiro-ministro rejeitou em absoluto.

António Costa respondeu usando argumentos de ordem económica, alegando que o olival intensivo representa apenas 1,5% da área total do Alentejo e que Portugal "não se pode dar ao luxo" de não aproveitar os seus recursos naturais.

Neste ponto, o líder socialista reconheceu alguma "concentração do olival" no Alqueva e referiu que o seu executivo decidiu já suspender os apoios em relação a novos projetos de exploração.

Na mesma linha, o secretário-geral do PS demarcou-se da sugestão do deputado do PAN para que se limite em Portugal "a carga turística", sobretudo na zona de Lisboa. António Costa assumiu antes como objetivos reduzir a sazonalidade e aumentar o turismo de natureza, principalmente nas regiões do interior.

A abertura de debate evidenciou alguma proximidade política entre PAN e socialistas, com André Silva a sustentar a tese segundo a qual o PS tem registado "uma evolução positiva em matéria ambiental".

No entanto, logo a seguir, advertiu que o PS "é pouco ambicioso" nos domínios das políticas ambientais, razão pela qual "é preciso dar mais força ao PAN" nas próximas eleições.

Entre outras medidas que considerou essenciais para o combate às alterações climáticas, o deputado do PAN sustentou que há já alternativas energéticas em Portugal para se concretizar o fecho das centrais a carvão do Pego e de Sines até 2023.

António Costa, por sua vez, afirmou que Portugal foi o primeiro país a assumir a meta da neutralidade carbónica em 2050 - compromisso que disse ainda não ter sido assumido pelo conjunto dos Estados-membros da União Europeia -, mas defendeu uma atitude de maior prudência em matéria de transição energética.

O secretário-geral do PS considerou possível que se encerre a central do Pego já em 2023, mas, em relação a Sines, situou o fecho dessa central num período compreendido entre 2025 e 2030.

"Temos metas muito ambiciosas até 2030 nessa trajetória até 2050. Mas, qual a razão para não irmos mais rápido? Temos de saber contabilizar de forma justa aquilo que tem de ser a ambição de obter bons resultados do ponto de vista da descarbonização com a transição económica e na vida das diferentes famílias", alegou.

Como exemplo, o secretário-geral do PS disse não ser "realista que, num prazo de 11 anos, as famílas e as empresas possam reverter totalmente o seu modo de vida e o seu modo de consumo energético".

"Temos de ser mais exigentes do que aquilo que o PS assume até 2030", insistiu o deputado do PAN.

No final do debate, António Costa foi questionado se aceitaria que o seu filho, Pedro, autarca em Lisboa, fosse convidado por um ministro ou secretário de Estado para exercer funções num Governo por si liderado.

"Estou convencido que nenhum membro do meu Governo convidaria o meu filho e que o meu filho não aceitaria trabalhar num gabinete de um Governo presidido por mim", reagiu o líder socialista.

Mas o secretário-geral do PS foi ainda mais longe na resposta à pergunta da jornalista Clara de Sousa: "Já que fala do meu filho, não é pelo facto de o meu irmão [Ricardo Costa] ter sido diretor desta casa [SIC] que esta casa deixou de ser independente relativamente a mim".

"Talvez nem todas as famílias sejam iguais. Felizmente, na minha família, somos todos muito independentes e cada um pensa por si próprio", completou.

Já o deputado do PAN foi confrontado com as críticas violentas que foram dirigidas à sua proposta de abertura à reconciliação, mesmo em casos de crimes violentos.

"Queremos implementar em Portugal as melhores práticas que já se fazem lá fora de justiça regenerativa. Temos de mudar de paradigma, designadamente no sistema prisional, e construir pontes para uma sociedade mais equilibrada, mais harmoniosa e menos violenta. O PAN é contra todas as formas de violência", justificou.