Costa e Silva garante que não vai recomendar aposta no petróleo e no gás

O presidente da petrolífera Partex que vai liderar o plano de recuperação da crise da covid-19 garante que não vai recomendar ao Governo uma aposta no petróleo e no gás. Costa e Silva defende um pacto entre o Estado e as empresas que estabeleça a retirada do Estado quando a economia recuperar.