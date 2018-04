Costa: "Eurogrupo não rima com liberdade mas fortalece a liberdade"

Nas comemorações do 25 de Abril, o Bloco de Esquerda afirmou que "Abril nunca rimou com Eurogrupo". Costa confirma a fonética mas ressalva que a presença do ministro das Finanças português no Eurogrupo "fortalece a liberdade".

EPA

"Ninguém consegue conceber a democracia e liberdade em Portugal fora do quadro da União Europeia", aponta o primeiro-ministro, António Costa, em declarações aos jornalistas, transmitidas pela SIC Notícias. "Negativo era estarmos na União Europeia sem ter uma voz ativa", defende.

Para o chefe do Governo português, " a presença no Eurogrupo não é um problema, é uma vantagem", e também um "r econhecimento da actual solução política" do país.