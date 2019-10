Costa exalta-se com popular durante arruada em Lisboa por causa de Pedrógão Grande

O último dia de campanha do PS ficou marcado por um momento de tensão envolvendo o secretário-geral dos socialistas, António Costa. Quando a arruada "rosa" estava no Terreiro do Paço, em Lisboa, o também primeiro-ministro foi abordado por transeunte e acusado de estar de férias durante os incêndios em Pedrógão Grande, no verão de 2017.



Seguiu-se então, o seguinte diálogo, filmado pela CMTV.



Popular: O senhor quando foi dos incêndios lá de cima de Pedrógão Grande estava nas suas merecidas férias.

Costa: Não estava, não. É mentira, é mentira, é mentira isso. Não interrompi nada. Não. Não, eu dia 18 de junho estava lá. Isso é mentira, é mentira isso que o senhor está a dizer.

Popular: Não esteve presente.

Costa: Isso é mentira, é mentira isso o que o senhor está a dizer.

Popular: É mentira.





Esta questão já tinha sido colocada, depois do presidente do PSD ter criticado Costa e acusado o mesmo de de não acompanhar a greve dos motoristas por estar de férias. "O que está em causa neste caso (na greve nos motoristas) era eu entrar ou não num circo mediático durante quatro ou cinco dias. Mas o que esteve em causa quando ele pura e simplesmente não interrompeu as férias foi a morte de mais de 60 pessoas", disse Rio na altura.