Costa ganha terreno mas precisa de acordos para formar governo em 2019

Carlos César, líder parlamentar do PS, com o Primeiro-ministro, António Costa

Carlos César, líder parlamentar do PS, com o Primeiro-ministro, António Costa

O partido de António Costa continua a liderar as preferências dos portugueses, com 39% das intenções de voto para as eleições legislativas de 2019, uma subida de dois pontos percentuais face a Junho passado, segundo o barómetro político da Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã.





Apesar desta ligeira recuperação, os socialistas ainda estão longe dos 44% alcançados em Julho de 2017. A confirmarem-se estas previsões, o PS vai precisar de repetir uma "Geringonça" com BE, PCP e PEV ou eventualmente um Bloco Central com PSD para conseguir formar governo no próximo ano.

Pelas juras de amor do primeiro-ministro às bancadas mais à esquerda, durante o debate sobre o Estado da Nação, o mais provável é a renovação da actual solução governativa. Muito embora existam temas como o Código do Trabalho, a Lei-quadro da descentralização ou a Lei da Finanças Locais (LFL) em que o Executivo só conseguiu luz verde do Parlamento com o apoio do PSD.



Mas esta ajuda do partido de Rui Rio ao Governo socialista parece não ter agradado a parte dos eleitores, já que o PSD não consegue descolar do segundo lugar nas intenções de voto, fixando-se nos 27,2%, uma ligeira quebra de seis décimas face a Junho passado.





CDS passa à frente da CDU nas intenções de voto

A maior surpresa desta sondagem vai para a subida histórica do CDS para os 7,4% das intenções de voto, o valor mais alto desde Julho de 2017. O partido de Assunção Cristas ultrapassa assim a CDU, que junta PCP e PEV, nas preferências dos eleitores, ocupando o lugar de quarta força política, normalmente reservado aos comunistas, ficando logo atrás do Bloco de Esquerda (BE) e do PSD, que se posicionam em terceiro e segundo lugares, respectivamente.





Uma das possíveis explicações para a alteração de forças poderá estar na forte campanha dos centristas pela eliminação do adicional ao Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), cujo projecto de lei do CDS acabou por ser chumbado por toda a esquerda parlamentar. Este facto também terá contribuído para as quebras registadas no BE, que desce de 10,3% para 9,5%, e na CDU que perde 0,2 pontos percentuais nas intenções de voto, estacionando nos 7%.