Costa garante foco nas preocupações dos portugueses

O primeiro-ministro não comentou este sábado a exoneração do secretário de Estado da Defesa Nacional, apelando a que se deixe a "justiça funcionar", e garantiu que o foco do Governo está nas preocupações dos portugueses.Em declarações aos jornalistas no Palácio de Monserrate, em Sintra, onde decorre este sábado um Conselho de Ministros informal, António Costa foi questionado sobre a exoneração do secretário de Estado da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira."Nós vamo-nos hoje concentrar naquilo que importa à vida dos portugueses, e, sem querer diminuir aquilo que preocupa muito os comentadores e o espaço político, aquilo que eu sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes", afirmou.O chefe do executivo sublinhou que anda na rua e costuma falar com os portugueses, que lhe manifestam preocupações "que têm pouco a ver com esses assuntos", elencando temas como o combate à inflação, a melhoria dos rendimentos, os desafios no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a "enorme transformação da economia portuguesa"."É naquilo que sinto que é a preocupação fundamental que nós temos de estar centrados, porque a função do Governo é governar a pensar nas pessoas", disse.Na sexta-feira, o Presidente da República aceitou a exoneração do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, proposta pelo primeiro-ministro.A proposta de exoneração do secretário de Estado da Defesa foi divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro pelas 09:00 de sexta-feira, com a indicação de que "lhe foi transmitida pela ministra da Defesa Nacional [Helena Carreiras], a pedido do próprio".O secretário de Estado da Defesa demissionário foi, entretanto, constituído arguido no âmbito do processo "Tempestade Perfeita", que levou a Polícia Judiciária a fazer buscas no Ministério da Defesa.