Costa melhor que Marcelo na pandemia de covid-19

António Costa tem retirado mais dividendos políticos da crise sanitária desencadeada pela pandemia de covid-19 do que Marcelo Rebelo de Sousa. Este facto é verificável no barómetro de maio da Intercampus realizado para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV.

Na resposta à pergunta “Em sua opinião, quem esteve melhor no combate à pandemia do coronavírus, António Costa ou Marcelo Rebelo de Sousa”, o primeiro-ministro sai claramente beneficiado. Assim, de acordo com 34,7% dos inquiridos, o primeiro-ministro é aquele que tem agido da melhor forma. Em contrapartida, apenas 13,2% apontam Marcelo Rebelo de Sousa como aquele que mais tem estado em destaque, pela positiva, nesta crise.





Apesar da vantagem nítida de António Costa nesta avaliação, é também de sublinhar que 43,5% dos inquiridos consideram que ambos se comportaram à altura das circunstâncias. Ao invés, uma percentagem, neste caso residual, de 6%, é da opinião que nenhum deles esteve bem desde que a covid-19 tomou conta do quotidiano nacional.