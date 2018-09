Governo não se compromete com data para nova Lei de Bases da Saúde

Pressionado pela líder do Bloco de Esquerda para avançar com medidas tendentes à criação do estatuto do cuidador já no próximo Orçamento do Estado, o primeiro-ministro considera "prematuro" e atira a concretização dessa intenção apenas para a próxima legislatura. Costa não se compromete com data para nova Lei de Bases para a Saúde.





o calendário estabelecido pelo Governo para a apresentação de propostas sobre a Lei de Bases da Saúde, inicialmente definido para Setembro. No entanto, António Costa afiança que haverá uma nova lei ainda nesta legislatura.

No regresso do primeiro-ministro ao Parlamento para o primeiro debate quinzenal após as férias de Verão, o primeiro-ministro reconheceu que o Governo já não conseguirá cumprir

Em resposta às questões colocadas pela coordenadora bloquista, Catarina Martins, que abriu o debate quinzenal com o tema da Saúde em destaque, perguntando ao líder do PS quando pretende apresentar a respectiva proposta na Assembleia da República, António Costa notou que o Executivo socialista já recebeu a proposta do grupo de trabalho liderado pela ex-ministra Maria de Belém com vista a uma nova Lei de Bases, contudo nesta fase esse relatório está ainda em fase de "apreciação".



"Faremos a nossa conclusão final e apresentaremos a proposta. Se é já este mês ou daqui a dois meses, não lhe sei dizer", admitiu o primeiro-ministro antes de reassegurar o compromisso do Governo em "cumprir o objectivo de, nesta legislatura, podermos ter uma nova lei de bases do Serviço Nacional de Saúde".



Num debate parlamentar sobre esta questão, Costa afirmava, citado pela Lusa e também em resposta a Catarina Martins, que a coordenadora bloquista conhecia "o calendário que nós definimos. O grupo de trabalho apresenta o relatório em Setembro (...) e apresentaremos o que tivermos a apresentar em Setembro e não em Junho".



O chefe de Governo fez questão de frisar que a "defesa do SNS é uma prioridade", plasmada no facto de este Executivo ter investido 700 milhões de euros no sector, contrastando e invertendo o "desinvestimento" que marcou a anterior legislatura (Governo PSD-CDS). Em linhas gerais e recuperando a premissa de que o PS é o partido "fundador do SNS", Costa garante que qualquer proposta governamental terá como "matriz a "defesa e promoção do SNS público, universal e tendencialmente gratuito".



"Ainda bem que o diz", reagiu Catarina Martins embora não deixando de dirigir críticas ao ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, por não se mostrar empenhado com o fim das PPP no sector. Nesse sentido, a líder do Bloco apelou à necessidade de "salvar o SNS", a começar com o fim da "promiscuidade entre o sector público e privado".





Costa atira estatuto do cuidador para a próxima legislatura