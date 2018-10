Costa: Novo regime das reformas antecipadas já foi "bem explicado" por Vieira da Silva

Reuters

"Eu acho que já foi bem explicado ontem [quarta-feira] pelo senhor ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Não acrescentaria nada mais a partir de Bruxelas", disse o primeiro-ministro, no final do Conselho Europeu.

António Costa disse ainda não querer deslocar para Bruxelas um debate que "está bem situado em Lisboa".

Na quarta-feira à tarde, o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicou que o acesso à reforma antecipada só será possível no próximo ano a quem tem 40 anos de carreira contributiva aos 60 anos de idade.

O BE alertou, horas depois, que o limite no acesso às reformas antecipadas anunciado por Vieira da Silva não foi acordado com o partido e não consta da proposta de Orçamento do Estado para 2019.

A medida anunciada pelo ministro, a avançar, não permitirá o acesso à reforma antecipada a quem, por exemplo, tem 62 anos e 40 de descontos (por não ter completado os 40 anos de descontos aos 60 de idade) ao contrário da regra actual.

O PS demonstrou hoje abertura para clarificar os objectivos do normativo referente à reforma antecipada aos 60 anos de idade e 40 anos de descontos, depois de PCP e Bloco se terem declarado "surpreendidos e de PSD e CDS terem criticado duramente a medida.