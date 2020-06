Costa: "Países que têm metade dos testes feitos face a Portugal não se podem comparar connosco"

O líder do Governo salientou que, "por uma questão de transparência", a comparação dos dados entre vários países tem de ter em conta o número de testes que cada país realiza. E, acrescentou, "não podemos de deixar de ter em conta o peso de casos positivos em função do número de testes realizados".

Costa defendeu ainda que também a taxa de letalidade deve ser considerada.



"Aquilo que nós verificamos é que, quanto ao conjunto de países que revelaram reservas às viagens oriundas de Portugal, efetivamente só o Chipre, a Estónia e a Letónia estão em melhores condições que Portugal nestes três critérios", assinalou.



"Por exemplo, a Áustria e a República Checa têm um número de testes de tal forma inferior a Portugal que verdadeiramente os dados deles não são comparáveis com os dados de Portugal. E a Dinamarca e a Lituânia têm uma taxa de letalidade muitíssimo superior à portuguesa", detalhou.



"E, finalmente, países como a Bulgária, a Grécia e a Polónia têm não só muito menos testes como uma taxa de letalidade superior à portuguesa", rematou.



Costa disse ainda não estar preocupado com essa posição destes paises, salientando que a maioria não tem "grandes relações bilaterais com Portugal".



E, salientou, "a imagem internacional de Portugal ficou patente na escolha da UEFA para a realização da fase final da 'Champions'".