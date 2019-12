Costa pediu a Bruxelas que IVA da eletricidade varie consoante consumo

O primeiro-ministro revelou ter enviado uma carta em que pede à Comissão Europeia que "sejam alterados os critérios sobre o princípio de estabilidade do IVA de forma a que seja possível variar a escala do IVA consoante os diferentes escalões de consumo".

Em resposta a Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, o primeiro-ministro revelou ter remetido uma carta para a Comissão Europeia em que solicita que "sejam alterados os critérios sobre o princípio de estabilidade do IVA de forma a que seja possível variar a escala do IVA consoante os diferentes escalões de consumo".