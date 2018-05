Costa: Presidente da República e Governo não mandam recados pelos jornais

"O senhor Presidente da República não manda recados ao Governo pelos jornais, dialoga directamente com o Governo", respondeu António Costa, depois de interrogado pelos jornalistas sobre a forma como tinha recebido o aviso deixado por Marcelo Rebelo de Sousa em entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença, segundo o qual não se recandidatará ao cargo de Presidente da República caso de repitam as tragédias dos incêndios do verão de 2017.

António Costa falava aos jornalistas após ter presidido à sessão de apresentação do simulador de pensões da Segurança Social, cerimónia que se realizou em Porto Salvo, concelho de Oeiras.