Costa promete alargar benefícios fiscais nos lucros reinvestidos em inovação

Resolver "conflito de interesses" no SEF Caso seja reeleito, António Costa prevê na próxima legislatura operar uma revisão do estatuto do Serviço de Estrangeiras e Fronteiras (SEF) para "clarificar quais são as suas competências policiais e na área administrativa". "Porque obviamente há aqui uma dimensão contranatura. Há uma em que interessa agilizar a atração [de pessoas] e outra que, pela natureza das coisas, tem por missão fiscalizar quem entra e impedir [a entrada] em caso de dúvida". Ora, concluiu o secretário-geral do PS, "há aqui um certo conflito de interesses na própria função que pode e deve ser clarificado".

No programa eleitoral para as legislativas , o PS prevê uma subida de 20% do limite máximo de lucros que podem ser objeto de reinvestimento (de 10 milhões de euros para 12 milhões de euros), "assim aumentando a dedução à coleta de IRC para estas empresas". Nesse documento, o partido fala em promover uma fiscalidade que incentive a modernização produtiva em "detrimento da redução genérica do IRC, cuja correlação com o crescimento do investimento não esta demonstrada".Numa intervenção em que destacou o facto de haver "cada vez mais doutorados" nas empresas, incorporando o conhecimento nessas organizações, António Costa lembrou ainda a meta do país chegar a 2030 com o investimento em ciência a valer 3% do PIB, entre verbas do Estado, das Universidades e das empresas. "Temos 11 anos para percorrer a outra metade do caminho", acrescentou.Questionado nesta sessão sobre o tema da transformação digital, o líder socialista citou um estudo da OCDE que estima o desaparecimento de 14% dos empregos e alterações profundas nas qualificações exigidas em 23% dos casos, devido à automatização. E frisou que, enquanto na faixa dos 16 aos 29 anos os portugueses têm competências digitais acima da média europeia, elas ficam abaixo da média acima dos 55 anos. Por isso, falou no desafio de fazer a transição digital "sem abrir o fosso da desigualdade e da falta de oportunidades".