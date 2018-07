António Costa recebeu o envelope fechado, em formato A4, tendo Manuel Domingos Augusto adiantado logo uma explicação para este acto diplomático: "É um sinal das boas relações" entre os dois países, disse.



O teor desta missiva de João Lourenço para António Costa não foi divulgado pelas autoridades angolanas.



Manuel Domingos Augusto foi recebido à entrada para a reunião com António Costa pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, por volta das 12:00.



No final deste encontro, que deverá durar cerca de uma hora, não estão previstas declarações nem do primeiro-ministro português, nem do titular da pasta dos Negócios Estrangeiros de Angola.



António Costa, que esteve em Moçambique entre quarta e sexta-feira da semana passada, deverá realizar uma visita oficial a Angola ainda durante este ano.

