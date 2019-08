Costa: Reforma da floresta é uma das grandes prioridades nacionais

O secretário-geral do PS, António Costa, afirmou esta segunda-feira em Vila de Rei que a reforma da floresta "vai continuar a ser uma grande prioridade da próxima legislatura", realçando a "enorme oportunidade de desenvolvimento do interior" do país.

"Estamos perto das portas do Pinhal Interior, uma das zonas do país onde a floresta é simultaneamente uma riqueza e tem sido também uma ameaça", disse António Costa no Centro Geodésico de Portugal, em Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco.