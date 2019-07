Costa respondeu às críticas de Pedro Nuno Santos à direção do PS na lista de Braga

Este episódio entre Pedro Nuno Santos e António Costa, de acordo com dirigentes socialistas contactados pela agência Lusa, passou-se na terça-feira ao fim da tarde, durante a reunião do Secretariado Nacional do PS, que antecedeu a aprovação das listas de candidatos a deputados em Comissão Política.

Na reunião do Secretariado Nacional do PS, o antigo líder da JS e atual ministro das Infraestruturas e da Habitação considerou que houve uma excessiva interferência da direção na composição da lista de candidatos a deputados pelo círculo de Braga, depois de a respetiva federação a ter aprovado com mais de 80% de votos favoráveis.

Mais do que António Costa, esta crítica de Pedro Nuno Santos visou a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, que coordenou todo o processo de escolha dos candidatos socialistas a deputados nas próximas eleições legislativas.

Segundo as mesmas fontes contactadas pela agência Lusa, António Costa respondeu às críticas de Pedro Nuno Santos, ex-secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, e contrapôs que estava em causa a qualidade da lista aprovada pela Comissão Política Federativa de Braga do PS.

Na reunião que se seguiu da Comissão Política Nacional do PS, o líder federativo de Braga, Joaquim Barreto, fez uma intervenção com críticas duras à atuação do seu partido - e Pedro Nuno Santos aplaudiu o discurso.

Sónia Fertuzinhos, cabeça de lista socialista pelo círculo eleitoral de Braga, só foi anunciada oficialmente pelo PS momentos antes de se iniciar a reunião da Comissão Política Nacional e de os membros deste órgão serem chamados a votar.

O nome de Sónia Fertuzinhos e o do secretário nacional do PS para a Organização, Hugo Pires, não constavam dos candidatos incluídos na lista aprovada pela Federação de Braga dos socialistas. Os dois, apesar de serem deste distrito, entraram na lista pela quota nacional do secretário-geral, que indica um terço do total.

Na lista final de Braga, em terceiro lugar, também entrou pela quota nacional a líder da JS, Maria Begonha, embora esta jovem socialista seja considerada próxima de Pedro Nuno Santos.