Costa: "Se as coisas começarem a correr mal temos de dar um passo atrás"

Em visita a algumas fábricas do setor têxtil no norte do país, o primeiro-ministro António Costa alertou que o fim do estado de emergência não vai ser o regresso à normalidade. Essa só virá quando houver uma vacina, reforça o líder socialista.

que se possa ter com facilidade em qualquer supermercado e loja máscaras de uso comunitário e equipamentos de proteção individual", como as 100 mil máscaras que estão a ser produzidas todos os dias, na fábrica em Paços de Ferreira, que estava a visitar no momento das declarações.



Costa admite aos jornalistas que o atual estado de emergência "permite a adoção de medidas mais alargadas", mas ainda assim refere que as pessoas já estavam a auto impor medidas de restrição, antes do estado atual entrar em vigor, como é o caso do encerramento de fronteiras, dos confinamentos sanitários, ou até a cerca sanitária de Ovar, acrescenta.





O primeiro-ministro de Portugal diz que existe consenso para levantar restrições a partir do próximo mês e voltou a alertar que o possível "fim do estado de emergência não significa o regresso à normalidade". Contudo, António Costa admite que se for necessário voltar a dar um passo atrás, o Governo vai fazê-lo.Num dia em que está a visitar várias fábricas do setor têxtil no norte do país, o líder socialista assume que estão reunidas condições para "descer um nível" nas restrições impostas à população, do estado de emergência para o estado de calamidade, mas que isso não significa o "regresso à normalidade plena", que só voltará a existir quando houver vacina, afirma.Até lá, "vamos ter de praticar normas de distanciamento social e normas de proteção social, durante muito tempo". Para isso, António Costa garante que "é fundamental

"Tanto a lei de bases da proteção civil, como a lei de saúde pública dão ao estado os instrumentos necessários para poderem agir" e se for necessário o Governo pode até recuar no desconfinamento: "Se as coisas começarem a correr mal temos de dar um passo atrás. Ninguém pense que se for necessário dar um passo atrás não o daremos. Daremos sempre os passos que forem necessários para proteger as pessoas", destaca.





As atividades que vão abrir em maio, como os transportes públicos, as escolas, as lojas e os restaurantes têm de cumprir todas as normas de segurança, com o uso de máscaras no seu interior nos primeiros casos. Nas lojas "terá de se cumprir normas de distanciamento social" e no caso dos restaurantes "a capacidade de lotação terá de ser inferior" ao nível pré-coronavírus.