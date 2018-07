Costa tira tapete a Santos Silva que queria geringonça alinhada na política europeia

Tanto no PS como no Governo subsistem divergências não apenas quanto à política de alianças que os socialistas devem privilegiar depois das legislativas do próximo ano mas também sobre o grau de aproximação que uma eventual reedição da geringonça deve ditar.





Na véspera do debate do Estado da Nação, esta quinta-feira, 12 de Julho, numa entrevista concedida ao Público e à Renascença, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, defendeu a "renovação da actual solução política", considerando porém que a mesma "exigirá certamente um nível de comprometimento nessa solução que será superior àquele que se verifica neste mandato".