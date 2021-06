Covid-19: 445 novos infetados e mais um dia sem óbitos

O relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) relativo à situação epidemiológica do país dá conta de 445 novos casos de infeção por covid-19, a maioria (185) na região de Lisboa e Vale do Tejo.No dia de ontem voltou a não se registar qualquer morte, mas o número de pacientes internados está a crescer. Nas últimas 24 horas, mais 27 doentes foram hospitalizados, elevando o número de pacientes a exigirem cuidados acrescidos para um total de 271. Há também mais cinco casos de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 54 pessoas em UCI.Por regiões, além dos 185 casos na Grande Lisboa, há 160 novas infeções na região Norte, 31 no Centro, 14 no Alentejo e 17 no Algarve.O índice de transmissibilidade (RT) no país encontra-se em 1,07 e a incidência a nível nacional está nos 59,6 casos por cem mil habitantes, de acordo com os dados da DGS.