Covid-19 afeta menos o rendimento familiar

Um estudo da Organização e Cooperação para o Desenvolvimento Económico (OCDE) revela que os governos estão a conseguir proteger o rendimento das famílias em tempo de pandemia. No caso português, o rendimento dos agregados familiares caiu, em média, 2,44% no segundo trimestre do ano, face ao período homólogo, enquanto o PIB registou uma queda de 16,7%. Ou seja, o impacto da covid-19 nas famílias foi um oitavo do

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...