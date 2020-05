"Esperamos ter tratamentos adequados em breve, mas tendo em conta que deve existir um equilíbrio entre o rápido desenvolvimento da vacina, a disponibilização e a recolha de dados", afirmou perante os eurodeputados.



Os investigadores europeus reportaram à Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês)33 provas diferentes para a busca de uma vacina.



Rasi também destacou a "contínua interação" com as instituições comunitárias e os investigadores, no âmbito do "plano de emergência" posto em prática após o início da propagação da covid-19.



Em relação às empresas farmacêuticas, o cientista italiano destacou o desenvolvimento de "um contacto único" para cada empresa, pensado para facilitar "um rápido intercâmbio de informação".



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 1.163 pessoas das 27.913 confirmadas como infetadas, e há 3.013 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.



Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, vários países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.



Os esforços dos vários investigadores e hospitais correm o risco de "fragmentar-se" se não existir essa atuação coordenada, disse Rasi durante uma intervenção na Comissão de Meio Ambiente e Saúde Pública do Parlamento Europeu.Essa possibilidade, sublinhou, gera "grande preocupação" no seio da instituição comunitária.