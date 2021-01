Covid-19: Alemanha com 336 mortes e 12.690 novos casos nas últimas 24 horas

A Alemanha registou 336 mortes relacionadas com a covid-19 e 12.690 novos casos de contágio nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Instituto Robert Koch (RKI) de virologia.O instituto alerta que estes dados são de difícil interpretação e podem não corresponder totalmente à realidade, já que nem todas as autoridades de saúde reportaram informações dos últimos testes feitos, por colidir com o período do ano novo.A Alemanha atingiu o pico máximo de vítimas mortais na quarta-feira, dia em que registou 1.129 óbitos.De acordo com o instituto RKI, a incidência semanal é de 141,2 contágios por 100 mil habitantes.Desde o começo da pandemia, o RKI contabilizou 1.755.351 contágios confirmados e 33.960 mortes relacionadas com o SARS-CoV-2.O Governo federal já indicou que pretende prolongar as atuais restrições drásticas além da data inicialmente prevista, 10 de janeiro.A chanceler alemã, Angela Merkel, e os líderes regionais, responsáveis pela implementação das medidas, deverão reunir-se a 05 de janeiro para avaliar a situação.