O objetivo das precauções é proteger o staff dos riscos da propagação do coronavírus, sendo que, até ao momento, não foi identificado nenhum funcionário do BCE com Covid-19. "Com as medidas de hoje, estamos a dar passos para assegurar a segurança e o bem-estar do nosso staff enquanto mantemos a operação total do banco central e a supervisão bancária a funcionar", diz Lagarde, no comunicado, referindo que a instituição pede a quem esteve nas áreas infetadas para trabalhar a partir de casa durante duas semanas.Estas restrições às viagens e os adiamentos das conferências podem colocar em causa o calendário que a presidente do BCE tinha traçado para a revisão da estratégia, a qual deveria estar completa (pelo menos em parte) em dezembro deste ano. Uma das iniciativas afetadas é o evento inaugural do "ECB Listens" que ia acontecer em Bruxelas a 26 de março, mas será adiado para uma nova data a ser anunciada.Com o arranque da audição da sociedade civil atrasado, fica mais difícil cumprir o calendário dado que os eventos terão de percorrer os 19 países da Zona Euro em cerca de sete meses, além de todo o trabalho do staff do BCE e a discussão paralela que terá de ocorrer no Conselho do BCE. Essa série de eventos também incluirá Portugal, como o Negócios escreveu , mas ainda não se conhece o calendário.Enquanto pensa no que vai mudar na forma como faz política monetária, o Conselho do BCE - órgão que junta a comissão executiva e os governadores dos bancos centrais da Zona Euro - terá de lidar com o potencial impacto económico do coronavírus, nomeadamente na pressão deflacionista que poderá exercer dado que uma taxa de inflação próxima mas abaixo de 2% continua a ser o objetivo central do mandato do banco central.Com a descida surpresa dos juros em 50 pontos base por parte da Fed, os bancos centrais em todo o mundo ficaram mais pressionados para agir. No caso do BCE, tal como a própria presidente já admitiu , a margem de manobra para lidar com travagens ou recessões económicas reduziu-se significativamente. A expectativa dos analistas é que venha aí um aumento das compras mensais de ativos (dívida públicas e das empresas) e um reforço do financiamento barato para os bancos (TLTRO). O mercado especula sobre uma potencial descida dos juros diretores, que estão atualmente nos -0,5%, mas a acontecer o impacto pode ser limitado.