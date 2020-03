"É importante ter em conta que o mar nesta época do ano é um mar de inverno, e as praias e zonas de costa apresentam risco elevado devido aos efeitos da agitação marítima, apresentando também a sua morfologia alterada pelo efeito da ondulação forte que se verifica normalmente neste período do ano, encontrando-se nelas fundões, declives acentuados, remoinhos e agueiros", avisa a AMN.



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.



O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.



As medidas já adotadas em Portugal para conter a epidemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, o encerramento de estabelecimentos de ensino e a realização de jogos de futebol sem público.

"A Autoridade Marítima Nacional alerta para a não ida a banhos e recomenda que deverão ser redobrados os cuidados na praia e a adoção de um comportamento de segurança", refere a AMN, num comunicado publicado na sua página na internet.A AMN justifica este alerta com o facto de ter verificado "um considerável aumento de pessoas a frequentar as praias", na sequência da "adoção de medidas preventivas para a contenção da propagação do novo coronavírus".