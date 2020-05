A tutela deu ainda conta da recuperação de 69.232 doentes, sendo que 82.344 continuam sob acompanhamento.



São Paulo, com 46.131 pessoas diagnosticadas e 3.743 mortes, continua a ser o estado que concentra o maior número de casos, seguindo-se o Rio de Janeiro, com 17.939 infetados e 1.770 vítimas mortais.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Quase 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de incidência da covid-19 no país é 80,1 casos por cada 100 mil habitantes, sendo que a taxa de letalidade da doença está fixada em 6,8%.O aumento no número de mortes no Brasil foi de 3,5%, passando de 11.123 no domingo, para 11.519 hoje. Já em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 3,4%, passando de 162.699 para 168.331 casos confirmados.