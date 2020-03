O primeiro-ministro, António Costa, convocou para quinta-feira os líderes de todos os partidos com assento parlamentar para dar conta das decisões que estão a ser tomadas pelo Governo sobre o coronavírus.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou hoje a doença Covid-19 como pandemia.



A Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.



O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

O primeiro-ministro, António Costa, convocou para quinta-feira os líderes de todos os partidos com assento parlamentar para dar conta das decisões que estão a ser tomadas pelo Governo sobre o coronavírus e para os ouvir sobre esta pandemia.Fonte oficial do gabinete de António Costa confirmou à agência Lusa esta informação, explicando que estas audiências vão acontecer na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, logo após o Conselho de Ministros que está marcado, como habitualmente, para quinta-feira de manhã.