Na quarta-feira, "em princípio, eu estarei com o ministro da Educação [Tiago Brandão Rodrigues] numa escola da Amadora", precisamente no âmbito desses trabalhos de desinfeção, assinalou João Gomes Cravinho.



O trabalho vai decorrer "em todo o país" e "de forma faseada", mas com "algumas intervenções prioritárias em escolas que tenham tido utilização contínua", passando só depois "para outras escolas que têm menos necessidade, porque terão uma carga viral mais baixa" por "não terem sido utilizadas durante algum tempo", precisou.



Questionado pela agência Lusa sobre o total de estabelecimentos de ensino abrangidos, o ministro disse não possuir ainda esse número, embora tenha vincado que a desinfeção vai ser feita "em todas as escolas" em que seja "necessário".



Desde logo, frisou, nas escolas "que vão ser utilizadas para as aulas do 11.º e 12.º e aquelas que tiveram alguma utilização e, portanto, que têm algum risco de terem o vírus".



O ministro da Defesa Nacional falava aos jornalistas depois de visitar o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) e o Centro Militar de Saúde que funciona na mesma cidade, a curta distância da unidade hospitalar.



Acompanhado pelo o secretário de Estado adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, na qualidade de coordenador da execução do estado de emergência no Alentejo, os governantes assistiram a uma apresentação sobre "o papel das Forças Armadas no combate à covid-19", na messe de Évora, e visitam da parte da tarde o Regimento de Infantaria e a Base Aérea, em Beja.



Portugal contabiliza 948 mortos associados à covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.



